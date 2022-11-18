Büşra Pekin'in yıllar içindeki değişimi

Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Büşra Pekin, şimdilerde Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile birlikte yeni bir filmde yer alacak.

Film için bir araya gelen ekiple pozlarını paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımadı. Hasan Can Kaya ile birlikte poz veren Büşra Pekin daha önce zayıflamış ve saç rengini sarıya döndürmüştü.

"Hasan aynı"

Bir hayli değişen Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddia edildi. Pekin'i görenler "Hasan aynı da yanındaki kim?", Hasan'ın yanındaki kim?" yorumlarında bulundu.