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    Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı

    Büşra Sanay 12 yıldır görev yaptığı CNN Türk kanalındaki işinden ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 22:51
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 22:52
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    Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı

    Gazeteci Büşra Sanay, Demirören Medya Grubu’na bağlı olarak yayın yapan CNN Türk televizyon kanalı ile yollarını ayırdı.

    Ayrılık, karşılıklı anlaşma yolu ile gerçekleşti.

    TWITTER HESABINDAN DUYURDU

    Sanay ayrıca, ayrılığı Twitter hesabı üzerinden "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" sözleriyle duyurdu.

    Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı #1

    Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı #2

    Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı #3

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