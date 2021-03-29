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- Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı
Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı
Büşra Sanay 12 yıldır görev yaptığı CNN Türk kanalındaki işinden ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 22:51
- Güncelleme : 29.03.2021 - 22:52
Gazeteci Büşra Sanay, Demirören Medya Grubu’na bağlı olarak yayın yapan CNN Türk televizyon kanalı ile yollarını ayırdı.
Ayrılık, karşılıklı anlaşma yolu ile gerçekleşti.
TWITTER HESABINDAN DUYURDU
Sanay ayrıca, ayrılığı Twitter hesabı üzerinden "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" sözleriyle duyurdu.