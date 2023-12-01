Büyük beden modeli Jane Dipika Garrett, içini döktü: "Neler yaşadığımı bilmiyorlar" Dünyanın dört bir yanından gelen 90 yarışmacı arasından ilk 20'ye giren Jane Dipika Garrett, kendisine sosyal medyadan gelen nefret dolu yorumlara cevap verdi.

ensonhaber.com

El Salvador'da düzenlenen Miss Universe'de yarışan ilk büyük beden model olan Jane Dipika Garrett (22), kilosuyla ilgili aldığı eleştirilere cevap verdi.

Samimi açıklamalarda bulunan 90 yarışmacı arasından ilk 20'ye giren manken, sosyal medyada aldığı olumsuz yorumlara cevap verdi.

Miss Universe'de yarışan ilk büyük beden manken Jane Dipika Garrett, bu ayın başlarında El Salvador'da düzenlenen yarışmada Nepal'i temsil etti. Dünyanın dört bir yanından gelen 90 yarışmacı arasından ilk 20'ye giren güzellik kraliçesi, sahneye çıkarken 'belirli güzellik standartlarına uymayan kıvrımlı bir kadın' olduğunu söyledi.

"Seyirciden en büyük alkışı ben aldım"

Garrett, "Seyirciden en büyük alkışı ben aldım. Bu kendimi çok iyi hissettirdi çünkü hem benim için hem de toplum için farklı bir şey gördükleri, gerçek beden güzelliğini gördükleri bir dönüm noktasıydı." ifadelerini kullandı.

Model, seyircilerin olumlu tepkisine rağmen, internette aldığı acımasız yorumların miktarı karşısında şoke olduğunu da dile getirdi.

Instagram'da 298 bin takipçisi bulunan Garrett, kendisine 'balina' dediklerini söyledi.

Kendisine gelen kötü yorumlara cevap veren Jane, şöyle konuştu:

"Hikayemi ve neler yaşadığımı bilmiyorlar. Polikistik over sendromum (PKOS) var. Bunun bir sonucu olarak kilo aldım. PKOS'un bir sonucu olarak yorgunluk ve beyin sisi de yaşıyorum.

Yan etkileri azaltmak için mümkün olduğunca stressiz bir yaşam sürdürmeye çalışıyorum. Bunun için meditasyon yapıyorum, olumlama cümleleri kuruyorum ve dengeli besleniyorum.

Eleştirilerin üstesinden gelmeye kararlıyım ve bu olumsuz yorumlar, o insanların kendi sorunu."