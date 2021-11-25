Büyümüş de küçülmüş! Herkesin ilk kelimesi anne-baba, Hazal Kaya'nın ise bir siyasetçi...

Büyümüş de küçülmüş! Herkesin ilk kelimesi anne-baba, Hazal Kaya'nın ise bir siyasetçi...

Katıldığı bir programda samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Hazal Kaya, bebekliğine dair ilginç bir detayı paylaştı. Avukat bir ailede büyüyen Hazal Kaya, ilk kelimesinin, "İnönü" olduğunu söyledi.

Misafir dizisindeki Gece karakteriyle ekranlara dönen Hazal Kaya, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Hayatına dair bilinmeyenleri paylaşan Kaya, bebekliği ve büyüdüğü ortamdan bahsetti.

Anne babası avukat ve dedesi cumhuriyet savcısı olan Hazal Kaya, siyaset muhabbetinin eksik olmadığı bir evde büyümüş. Hal böyle olunca da, ortamdan etkilenmemek imkansız olmuş.

Bebeklerin ilk kelimesi anne-baba olurken, Hazal Kaya'nınki tam da doğduğu eve uygun bir sözcük olmuş...

Hazal Kaya'nın ilk kelimesi, İbrahim Selim'in "Büyüdüğün ortam hayatında ne kadar etkili oldu" sorusuna verdiği yanıtla ortaya çıktı.

"BENİM İLK KELİMEM İNÖNÜ"

Genç oyuncu anısını, "Ben 1 yaşındayken, konuşmaya başlıyorum ama çok kötü söylediğim ilk kelime, Hani anne-baba dersin. O sene seçimler var ve bizimkiler çok aktifler. Karşı evdekiler de politika konuşan ve seven aileler. İnönü benim ilk kelimem. İnönü diyemez bir bebek niye bir şey desin. İşte doğduğum ortamın ciddiyeti bu." sözleriyle anlattı.

Hazal Kaya'nın ilk kelimesi VİDEO