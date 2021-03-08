Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın aşkı bitti

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın ilişkisinin sona erdi.

Pandemi başından beri aynı evde yaşayan, yaz aylarını da tekneyle Ege'yi dolaşarak geçiren 30 yaşındaki Çağatay, bugüne kadar güzel oyuncuyla gazetecilerin karşısına hiç beraber çıkmak istemedi.

Kariyer planlaması nedeniyle kendisi gibi güzel oyuncuyla ilişkisini sürekli gözlerden uzak yaşayan ünlü oyuncunun bu ısrarı, iddiaya göre 33 yaşındaki Sarışın'ı bunalttı.

İŞİYLE GÜNDEME GELMEK İSTİYOR

Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine güzel oyuncunun evi terk ettiği öne sürüldü.