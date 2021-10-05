Çağatay Ulusoy, setlere dönüyor

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Çağatay Ulusoy, hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

TV8’de yeni bir dizi projesine başlayacak olan Çağatay Ulusoy, bir sinema filmi için de çok yakında sete girecek.

ÇEKİM TARİHİ BELLİ DEĞİL

Dijital platformda yayınlanacak, Deniz Madanoğlu’nun senaryosunu yazdığı filmin çalışmalarına, Dizi çekim takvimine göre öncesinde veya sonrasında başlanması planlanıyor.

Çağatay Ulusoy’un canlandıracağı karakter gizli tutulurken, herkesi ters köşe yapacak bir karakter olduğu iddia ediliyor.

HER HAFTA 250 BİN TL ALACAK

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun TV8’de yayınlanacak dizisi için bölüm başına 450 bin TL alacağı iddia edilmişti. 450 bin TL alacağını yalanlayan Ulusoy, bölüm başı 250 bin TL'yi kabul etti.