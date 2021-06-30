Çağatay Ulusoy: Yeni rolüm çok kıymetli

"Yeşilçam" dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, hayat verdiği karakteri benimsediğini söyledi.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bir dergi için kamera karşısına geçti. Yakışıklı oyuncu yeni dizisi hakkında konuştu.

"ÇOK KIYMETLİ"

60'lı yıllar ile Yeşilçam Sineması'nın büyülü atmosferinin yanı sıra Türkiye'sinin siyasi, toplumsal ve kültürel etkilerinin de görüldüğü diziyle ilgili Çağatay Ulusoy, "Dönem içinde olmak çok kıymetli, zaman içinde yolculuk gibi. 60'ların sonları, o dönemin ruhu, siyasi ve sosyal yaşamı bambaşka." dedi.