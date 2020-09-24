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    Çağatay Ulusoy yeni yaşını kutladı

    Oyuncu Çağatay Ulusoy yeni yaşını sevenleriyle birlikte kutladı .
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 09:41
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    Çağatay Ulusoy yeni yaşını kutladı

    Yeni projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan oyuncu Çağatay Ulusoy, 30 yaşına girdi. Doğum günü pastasıyla çekilen bir görüntüsünü paylaşan Ulusoy, yeni imajıyla dikkat çekti.

    “YAPTIĞINIZ İYİLİKLERE VESİLE OLDUM"

    Ulusoy Instagram sayfasından yaptığı doğum günü paylaşımına “Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim” notunu yazdı.

    Çağatay Ulusoy yeni yaşını kutladı #1Çağatay Ulusoy yeni yaşını kutladı #2

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