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    Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya'yı sordular

    Taner Ölmez'in düğününden çıkan Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın sorulmasıyla heyecanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 07:33
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    Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya'yı sordular

    Medcezir dizisinde oynayan ünlü isimler, rol arkadaşları Taner Ölmez'in düğününde bir araya geldi.

    Düğün çıkışı Serenay Sarıkaya hakkında soru sorulan Çağatay Ulusoy'un heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Ulusoy, acelesi olduğunu ve sete gitmesi gerektiğini söyledi.

    "SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

    Ulusoy ise, "Söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Sete gitmem lazım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun eski aşkına karşı mesafeli oluşu dikkatlerden kaçmadı.

    SERENAY ESKİ AŞKI

    Sarıkaya ile Ulusoy, 2013-2015 yılları arasında ekrana gelen 'Medcezir' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ayrılığı o dönem büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Çağatay Ulusoy, uzun süredir Duygu Sarışın ile bir dargın bir barışık ilişki yaşıyor.

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