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    Çağatay Ulusoy'dan Çeşme'de 6 milyon TL'lik yatırım

    Kazandığı parayı sürekli değerlendiren Çağatay Ulusoy, Çeşme’de yatırım amaçlı villa aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 09:56
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    Çağatay Ulusoy'dan Çeşme'de 6 milyon TL'lik yatırım

    Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

    Oyuncunun, yatırım amaçlı İzmir Çeşme’de tek kat üzerine inşa edilmiş müstakil villa satın aldığı iddia edildi. Ulusoy’un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi.

    YENİLEYİP SATACAK

    Oyuncu, 4 artı 1 havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak.

    KIVANÇ'A KOMŞU OLMAK İSTİYOR

    Zekeriyaköy’de kirada olan oyuncunun, orman içindeki Kemerburgaz’da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.

    Çağatay Ulusoy dan Çeşme de 6 milyon TL lik yatırım #1

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