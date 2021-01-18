Çağatay Ulusoy'dan Çeşme'de 6 milyon TL'lik yatırım

Kazandığı parayı sürekli değerlendiren Çağatay Ulusoy, Çeşme’de yatırım amaçlı villa aldı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, dizi ve reklam filmlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

Oyuncunun, yatırım amaçlı İzmir Çeşme’de tek kat üzerine inşa edilmiş müstakil villa satın aldığı iddia edildi. Ulusoy’un, yeni evi için 6 milyon TL ödediği öğrenildi.

YENİLEYİP SATACAK

Oyuncu, 4 artı 1 havuzlu villasını baştan aşağı yeniledikten sonra satışa çıkaracak.

KIVANÇ'A KOMŞU OLMAK İSTİYOR

Zekeriyaköy’de kirada olan oyuncunun, orman içindeki Kemerburgaz’da oturan arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu olmak için o bölgeden ev aradığı iddia edilmişti.