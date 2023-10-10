Çağatay Ulusoy'un bölüm başı ücreti Dijital platformda yer alan ve izleyicilerin beğenisini kazanan 'Terzi' dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi de belli oldu.

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Son yıllarda dijital yapımlarda rol alan Çağatay Ulusoy, yeni projesi için imza attı.

Ulusoy, televizyonda yayınlanacak Gaddar dizisiyle yaptığı anlaşmayla Türkiye’nin en pahalı oyuncusu oldu.

Son 2 yılda Terzi ve Kübra dizileri ve Centilmen filminde başrol oynayana başarılı oyuncu, Ay Yapım’ın merakla beklenen yeni dizisi Gaddar'da Levent rolünü canlandıracak.

Yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başı ücretiyle de rekor kırdı.

Rekor Çağatay'da

Sektördeki en yüksek ücrete imza atan başarılı oyuncunun eline bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret geçecek.

Böylece Çağatay Ulusoy, Aile’yle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ’u aldığı ücrette geçmiş oldu.