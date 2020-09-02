Çağatay Ulusoy'un yeni hali görenleri şaşırttı

Menajerimi Ara dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Rol alacağı Menajerimi Ara isimli dizi için imajını değiştiren ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.

BAZI TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ ALDI

Yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kimileri tarafından da övgü aldı.

Oynadığı dizi ve filmlerde çekinmeden imaj değişikliğine giden oyuncunun, oynadığı rollerin hakkını verdiği söylendi.

BAŞKALARINA BENZETENLER DE OLDU

Bazı takipçileri oyuncunun yeni imajını başka oyunculara benzetti. Sosyal medyada gündem olan Ulusoy, bazı takipçilerinin alay konusu oldu.