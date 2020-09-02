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    Çağatay Ulusoy'un yeni hali görenleri şaşırttı

    Menajerimi Ara dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 06:03
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    Çağatay Ulusoy'un yeni hali görenleri şaşırttı

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni tarzı görenleri şaşkına çevirdi. Rol alacağı Menajerimi Ara isimli dizi için imajını değiştiren ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.

    BAZI TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ ALDI

    Yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kimileri tarafından da övgü aldı.

    Oynadığı dizi ve filmlerde çekinmeden imaj değişikliğine giden oyuncunun, oynadığı rollerin hakkını verdiği söylendi.

    BAŞKALARINA BENZETENLER DE OLDU

    Bazı takipçileri oyuncunun yeni imajını başka oyunculara benzetti. Sosyal medyada gündem olan Ulusoy, bazı takipçilerinin alay konusu oldu.

    Çağatay Ulusoy un yeni hali görenleri şaşırttı #1

    Çağatay Ulusoy un yeni hali görenleri şaşırttı #2

    Çağatay Ulusoy un yeni hali görenleri şaşırttı #3

    Çağatay Ulusoy un yeni hali görenleri şaşırttı #4

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