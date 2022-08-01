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    Çağla Ökten'in oğlundan Seda Sayan açıklaması

    Çağla Ökten'in oğlu Artur, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.
    • 01.08.2022 - 08:02
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 08:13
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    Çağla Ökten'in oğlundan Seda Sayan açıklaması

    Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan'da Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girmişti.

    Sessiz sedasız dünyaevine giren çift, ardından balayı için Paris'e gitmişti. Sayan, geçtiğimiz günlerde ise kayınvalidesi, kayınpederi ve eşinin oğlu Artur ile buluşmuştu. Şarkıcı, birlikte çekilen o karelerini sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

    "O benim annem değil"

    Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Ökten'in oğlu Artur, bir takipçisinin, "Sırtın yere gelmez oğlum. Seda annen var!" sözlerine verdiği yanıtla gündeme geldi. Artur, o kullanıcının yorumunu, "1- Seda benim annem değil, ben ona 'Abla' diyorum. 2- Benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez, o benim arkamda. Seda abla değil." şeklinde cevapladı.

    Çağla Ökten in oğlundan Seda Sayan açıklaması #1

    Çağla Ökten in oğlundan Seda Sayan açıklaması #2


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