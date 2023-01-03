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    Çağla Şıkel 44 oldu

    Ekranların ve podyumların en gözde isimlerinden Çağla Şıkel'den 44 yaş paylaşımı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 07:59
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 08:07
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    Çağla Şıkel 44 oldu

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan manken ve sunucu Çağla Şıkel, doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 44 yaşına giren ünlü manken, ailesi ile birlikte pasta kesti.

    Mesleğinde 26 yılı geride bırakan Şıkel, yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı:

    "Hevesliyim"

    "Akmasına engel olamadığım gözyaşlarımla, içime sığmayan dolup taşan şefkatimle seni karşılamaya hazır, seni sarmaya hevesliyim…

    Çağla Şıkel 44 oldu #1

    "Gladyatör Çağla"

    Yeni başlangıçlara gülümsüyorum bugün, hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşündüğüm başlangıçlara… Yaralarımın kabuklarından sıyrılmaya… Bunca zamandır kavuşmaktan geri durmuşum, kendimi güçsüz ve zayıf görmeyi unutmuşum. İstememişim, belki de yakıştıramamışım… Hep çakı gibi, hep bi gladyatör Çağla !

    Çağla Şıkel 44 oldu #2

    Şimdi hazırım seninle kavuşmaya, yaralarını sarmaya, o gün sustuğumu bugün anlatmaya. Yaşanan ne varsa yüzleşecek güçteyim bugün …

    Çağla Şıkel 44 oldu #3

    "İyileşmeye niyet ediyorum"

    Hücrelerimde farkında olmadan taşıdığım ama ne de olsa ‘ben bu yükü de taşırım’ diyerek yaradana kuvvet saldırdığım hayatımda daha güçlü adımlar atabilmek için… Unuttuğum ızdıraplarımdan, bu günüme yansıyan sakatlıklarımdan, köklerimden, 7 ceddimden, beni defalarca aynı hatayı yapmaya zorlayan anılarımdan arınmaya, iyileşmeye niyet ediyorum, var olabilmeyi diliyorum!

    "Haydi gel!"

    Tüm gerçeğimle, bir çocuk gibi neşeyle daha da büyük bir coşkuyla.. Yeni yılda ve bugün doğumgünümde seninle kavuşmayı bekliyorum… Haydi gel!"

    Çağla Şıkel 44 oldu #4


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