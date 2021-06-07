Çağla Şıkel, artık Bodrum'a gitmiyor

Ünlü model Çağla Şıkel, artık Bodrum'a gitmeyeceğini söyledi.

İki yıl önce Bodrum’da tatil yaparken bir ayrana 40 TL ödeyen ünlü manken Çağla Şıkel, tatil rotasını değiştirdi. Artık Bodrum'a gitmeyen Şıkel, bu yaz da Çeşme'de olacağını söyledi.

BODRUM'A TÖVBELİ

Şıkel, “Bodrum’da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz da Çeşme’ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden ev tuttuk. Bu sene beach’lere de gidilmezç” diye konuştu.

2 yıl önce Bodrum'da ayrana 40 TL veren Şıkel, olayı şöyle anlatmıştı:

"SOĞUK SOĞUK İÇTİM"

"'Neden bu kadar pahalı?' diye sordum. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içsinler diye fiyatları yükseltmişler. Ben de 40 liraya soğuk soğuk ayran içtim."

AYRAN 75 TL OLDU

Bodrum'da bu yaz ayran içmenin bedeli 75 TL oldu.



