Çağla Şıkel: Bacakları photoshop zannetmeniz beni üzer

Ünlü manken Çağla Şıkel, fotoğraflarında photoshop olmadığını söyledi.

Formunu korumak için spordan vazgeçmeyen 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

"BENİ ÜZERSİNİZ"

Bacaklarındaki kaslar için 'Photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.

Fit vücuduyla dikkat çeken ünlü manken diyet yapmasa da sporunu asla aksatmıyor ve sağlıklı besleniyor.