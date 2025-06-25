Çağla Şıkel Bali'den bikinili kareler yayınladı! Fit vücuduna yorum yağdı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, şimdi de annesi ve oğullarıyla Bali tatiline çıktı.

Sosyal medyada aktif bir isim olan Çağla Şıkel, bikinili kareleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fit haliyle beğeni toplayan ünlü isim adeta bakana bir daha baktırdı.

46 YAŞINDA OLDUĞUNA KİM İNANIR

Sezonun yorgunluğunu atan 46 yaşındaki Çağla Şıkel'e yorum yağdı.

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay'ın fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel'e annesi Asuman Şıkel de eşlik etti.

Hayatından sporu ve beslenmeyi eksik etmeyen ünlü model, geçtiğimiz haftalarda kahvaltısını paylaşarak herkesi şaşırtmıştı.