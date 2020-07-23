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    Çağla Şıkel, bedava tatil yapıyor

    Aylık kazancı 200 bin TL olan Çağla Şıkel, dört ayağının üzerine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 15:04
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    Çağla Şıkel, bedava tatil yapıyor

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylarca evinde karanitnada olan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, normalleşmenin ardından soluğu Bodrum'da aldı.

    Bodrum'a adım attığı andan itibaren gazetecilerin yakın markaja aldığı model Çağla Şıkel, otellerin de gözdesi oldu.

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    Şıkel, geçtiğimiz hafta çocuklarıyla bir otelde konakladı. Sadece konaklama ücreti 40 bin TL tutan Şıkel, ekstralar dahil gelen yaklaşık 50 bin TL'lik ücreti ödemeden otelden ayrıldı. Karşılığında ise sosyal medyadan otelin reklamını yaptı.

    Çağla Şıkel, bedava tatil yapıyor #1

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