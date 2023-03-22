Çağla Şıkel çocukları büyüttü

İki çocuğunun babası 2015 yılında şarkıcı Emre Altuğ'dan boşanan ünlü model Çağla Şıkel, 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtı.

44 yaşındaki Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından çocuklarının büyüme sürecine dair hislerini duygusal sözlerle paylaştı.

Büyük oğlu Kuzey üzerinden duygusal bir paylaşıma imza atan Çağla Şıkel şunları yazdı:

"Anaokul, ilkokul, ortaokul şimdi liseye geçiyor biri... Allah'ım ne geldim gittim, ne oyunlar oynadık ne yağmurlarda ıslandık burada. Bir sürü yavruyla da onca anı biriktirmişim tadını çıkarmışım ne büyük şans! Şimdilerde okula geldim istemiyorlar haliyle ama olsun, ben uzaklardan nasıl hızlı büyüdüğünüzü izlemeye devam edeceğim."