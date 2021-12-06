Çağla Şıkel, çok beğenildi

Altın Kelebek Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, gecede 2 kıyafet tercih etti.

Altın Kelebek gecesinde sunucu olarak sahnede olan 42 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Instagram hesabında art arda törene dair paylaşımlarda bulundu.

İlk olarak yarışma öncesi hazırlık sürecinde paylaşım yapan Şıkel, daha sonra birbirinden iddialı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Gecede iki elbise tercih eden Çağla Şıkel, özellikle süper mini siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti. Güzelliğiyle dikkat çeken Şıkel, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.