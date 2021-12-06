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    Çağla Şıkel, çok beğenildi

    Altın Kelebek Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, gecede 2 kıyafet tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 15:06
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    Çağla Şıkel, çok beğenildi

    Altın Kelebek gecesinde sunucu olarak sahnede olan 42 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Instagram hesabında art arda törene dair paylaşımlarda bulundu.

    İlk olarak yarışma öncesi hazırlık sürecinde paylaşım yapan Şıkel, daha sonra birbirinden iddialı elbiseleriyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

    BEĞENİ YAĞDI

    Gecede iki elbise tercih eden Çağla Şıkel, özellikle süper mini siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti. Güzelliğiyle dikkat çeken Şıkel, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Çağla Şıkel, çok beğenildi #1Çağla Şıkel, çok beğenildi #2Çağla Şıkel, çok beğenildi #3Çağla Şıkel, çok beğenildi #4Çağla Şıkel, çok beğenildi #5

    Çağla Şıkel, çok beğenildi #6

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