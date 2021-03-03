Çağla Şıkel, doğum fotoğrafını paylaştı

Ünlü sunucu Çağla Şıkel oğlu Uzay'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Uzay 9. yaşına girdi.

Oğlunun yeni yaşını kutlayan Şıkel, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü:

"YENİDEN BÜYÜTSEM SENİ"

"Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor bugün 9 yaşındasın Uzay'ım Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yeniden büyütsem seni...

"HİSLERİMİ ANNELER BİLİR"

Şansın bahtın bol olsun bal çocuğum gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm. İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum. Ah ya hislerimi anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım."