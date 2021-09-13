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    Çağla Şıkel: Dünya güzeli değilim

    Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, güzellik konusundaki fikirlerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 10:54
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    Çağla Şıkel: Dünya güzeli değilim

    42 yaşındaki iki çocuk annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel, 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olmuştu.

    DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ

    Şıkel, Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştı.

    "HER YAŞIN EN İYİSİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

    1997 Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, güzellik konusundaki fikirlerini söyledi. Eski eşi Emre Altuğ’dan Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan kraliçe, "Ben dünya güzeli değilim, kendimin en güzeliyim. Her yaşımın en iyisi olmaya çalıştım ama 40’lı yaşlar bir değişikmiş." dedi.

    Çağla Şıkel: Dünya güzeli değilim #1Çağla Şıkel: Dünya güzeli değilim #2Çağla Şıkel: Dünya güzeli değilim #3

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