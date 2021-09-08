Çağla Şıkel: Kaan'la arkadaşız

Hadise’den ayrılan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı iddia edilen Çağla Şıkel, iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Şıkel, Kaan Yıldırım’la haklarında çıkan aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Çağla Şıkel, Covid-19 nedeniyle 1.5 yıl ara verilen eğitim öğretimin yeniden başlamasıyla mutluluk yaşadığını anlatıp “Şimdi çocukları almaya gidiyorum. Çok mutlular. Çocuklar bugünü çok bekliyordu onların okumaya daha çok ihtiyacı var." dedi.

"FARKLI MUTASYONLAR ÇIKACAK"

Şıkel, hala aşı olmaktan kaçınanların olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Aşı olmayanlar koronavirüsün bitmesini beklemesinler! Yani koronavirüsün bitmesini bekleyen birilerinin mutlaka aşı olmuş olması ve umutlanıyor olması lazım. Çünkü bizim tek yolumuz aşı! Bu salgın başka bir şekilde bitmeyecek. Toplumun tamamı aşı olmadıkça, farklı mutasyonlar görmeye devam edeceğiz ve bu işten kurtulamayacağız” şeklinde konuştu.

"İLİŞKİ OLMA İHTİMALİ YOK"

Çağla Şıkel'ın adı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karışmıştı. Bu iddiaya yanıt veren Şıkel, “Aramızda aşk yok. Kaan’la sadece arkadaşız, aramızda ilişki olma ihtimali de yok” diyerek dedikodulara son noktayı koydu.