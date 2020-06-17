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    Çağla Şıkel, karar değiştirdi

    Evini satışa çıkaran Çağla Şıkel, taşınmaktan vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 09:32
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    Çağla Şıkel, karar değiştirdi

    Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, bir süre önce yıllardır oturduğu Balmumcu’daki villasını satılığa çıkarmıştı.

    11 MİLYON İSTİYORDU

    Şıkel, oğulları Kuzey’le Uzay’ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.

    Koronavirüs nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçecekti. Ünlü manken karar değiştirdi.

    ÇOCUKLAR KALMAK İSTEDİ

    Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirdi ve ilanı kaldırttı.

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