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    Çağla Şıkel ringlere döndü

    42 yaşındaki Çağla Şıkel, Kick Boks’a merak sarmış ama geçen yıl pandemi nedeniyle yarım bırakmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 15:25
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    Çağla Şıkel ringlere döndü

    Manken ve sunucu Çağla Şıkel, oğulları Kuzey’i 2009’da, Uzay’ı 2010’da dünyaya getirmişti. 3 yıl önce çocuklarına özenip Kick Boks’a merak sarmış ama geçen yıl pandemi nedeniyle yarım bırakmıştı.

    ÇOCUKLARINA ÖZENDİ

    Çağla Şıkel yazın yaklaşması ile yeniden ringlere döndü. Antrenmanlarına hız verdi. Hafta sonunda özel ders almaya başladı.

    Bir başka dövüş sporu olan 'Muay Thai' de öğrenen Çağla Şıkel, "Podyum ve ekranlardan sonra en sevdiğim yer, ringler." dedi.

    Çağla Şıkel ringlere döndü VİDEO

    Çağla Şıkel ringlere döndü #1

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