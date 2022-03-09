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    Çağla Şıkel transparan elbise giydi

    Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, giydiği transparan elbiseyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 13:16
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    Çağla Şıkel transparan elbise giydi

    Her zaman güzelliği ve fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan iki çocuk annesi 43 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel yine göz doldurdu.

    Önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk yapan Şıkel, transparan siyah bir elbise giydi.

    BEĞENİ YAĞDI

    Güzel model, elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren Şıkel'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

    Çok beğenilen Şıkel'e çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

    Çağla Şıkel transparan elbise giydi #1

    Çağla Şıkel transparan elbise giydi #2

    Çağla Şıkel transparan elbise giydi #3

     

    Çağla Şıkel transparan elbise giydi #4


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