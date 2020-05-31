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    Çağla Şıkel, villasını satıyor

    İki oğluyla yaşadığı Balmumcu’daki villasını satışa çıkaran Şıkel, 800 metrekare ve 9 odalı villası için 11 milyon TL istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2020 - 10:05
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    Çağla Şıkel, villasını satıyor

    Türkiye'nin en çok kazanan modellerinden Çağla Şıkel de ev değişikliğine gidiyor.

    Birkaç yıl önce aylık kazancının 200 bin TL olduğunu açıklayarak olay olan Şıkel, 2015'ten beri yaşadığı Balmumcu'daki villasını satışa çıkardı.

    11 MİLYON İSTİYOR

    41 yaşındaki manken, oğullarıyla yaşadığı 800 metrekarelik evi için 11 milyon TL istiyor.

    HAVUZLU VİLLAYA TAŞINIYOR

    Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra Balmumcu'da bulunan 9 odalı bu villada yaşamaya başlayan  Şıkel'in, oğulları için site içerisinde havuzlu bir villa istediği belirtildi.

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