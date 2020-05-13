Çağla Şıkel yasak deldi

Ünlü manken Çağla Şıkel, yasağa uymadı ve çocuklarıyla dışarıya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Yasak dinlemeyen ünlü manken Çağla Şıkel, dün çocukları Kuzey ve Uzay ile dışarıdaydı.

İKİ OĞLUYLA DIŞARIDA

Şıkel önceki gün Ulus’ta görüntülendi. 6 yaşındaki Oğlu Uzay ile bir çiçekçiye girdi. Uzay’ın ağabeyi 10 yaşındaki Kuzey ise cipte bekledi.

YÜZÜ DÜŞTÜ

Posta'da yer alan habere göre, objektifleri fark edince şaşıran Çağla Şıkel, habercilerin “20 yaş altının koronavirüs nedeniyle hala sokağa çıkması yasak, unuttunuz mu?” sorusu karşısında yüzünü astı.

Şıkel, “Günledir evdeyiz, bugün kısa süre için çıktık. Anneannelerini uzaktan görüp çiçeğimizi verecek ve hemen eve döneceğiz” diye konuştu.