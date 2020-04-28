Çağla Şıkel'den alkışlık hareket

Çağla Şıkel, kanser hastası minikler için kollarını sıvadı.

41 yaşındaki iki çocuk annesi manken Çağla Şıkel, giymediği kıyafetlerini internette bağışladı.

KIYAFETLERİNİ BAĞIŞLADI

Şıkel, kıyafetlerini alıp 51 miniğe destek olan hayranlarına teşekkür etti. Güzel model, fazla eşyaların satışından elde edilen gelirin, sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını sağlayan bir moda platformuna destek oldu.

Şıkel'ın kıyafetlerinden elde edilen gelir, kanser tedavisi gören 51 çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.