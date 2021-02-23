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- Çağla Şıkel'den canlı yayında yoga yaptı
Çağla Şıkel'den canlı yayında yoga yaptı
Spor tutkunu Çağla Şıkel, bu sefer canlı yayında yoga yaptı. İp üzerinde zor hareketler yapan Şıkel, daha sonra ters dönerek amuda kalktı.
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 21:07
- Güncelleme : 23.02.2021 - 21:10
Hafta için her gün FOX TV ekranlarında Çağla ile Yeni Bir Gün isimli programın sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, canlı yayında tavandan sarkıtılan iple yer çekimsiz yoga yaptı.
İPİ BACAKLARINA SARDI, KAFA ÜSTÜ DURDU
Hoca eşliğinde birbirinden zor hareketler yapan Şıkel, bir ara sarkıtılan ipin içine atladı ve sonra ip bacaklarına sararak kafa üstü durdu.
Çağla Şıkel canlı yayında yoga yaptı VİDEO
İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI
Canlı yayında birbirinden zor hareketler yapan Şıkel, kıvraklığıyla izleyenlerin şaşırttı.
Çağla Şıkel'in bu hareketleri, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasına girdi.