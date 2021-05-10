Çağla Şıkel elini kırdı

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından annesi Asuman Şıkel'in 'Anneler Günü'nü kutladığı fotoğrafla elini kırdığını açıkladı.

İki çocuk annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel, annesi Asuman Şıkel'in Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı.

"YARAMAZ KIZ"

Yayınladığı fotoğrafta elindeki bandajla dikkat çeken Çağla Şıkel, "O benim annem. Ben de onun 42'sinde yaramaz kızı. Elimi kırdım. " ifadelerini kullandı. Şıkel, bu paylaşımıyla elini kırdığını da açıklamış oldu.

Çağla Şıkel'in yayınladığı fotoğrafa takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.