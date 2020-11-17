Çağla Şıkel'e Emre Altuğ'un sevgilisi soruldu

Etiler'de görüntülen Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un yeni sevgilisi hakkında konuşmak istemedi.

İki çocuğun annesi manken ve sunucu Çağla Şıkel’den 2015 yılında boşanan ünlü şarkıcı Emre Altuğ’un, eski manken Burcu Çağrı’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

lişkinin duyulmasının ardından sosyal medyada Burcu Çağrı’nın, Çağla Şıkel’e benzediğine dair çok sayıda yorum yapıldı.

"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Çağla Şıkel, önceki akşam Etiler’deki bir kuaför salonundaydı. Çıkışta görüntülenen ünlü manken, Emre Altuğ’un sevgilisinin kendisine benzetildiğini söyleyen muhabirlere yanıt vermek istemedi. Aracına binen Şıkel, “Beni ilgilendiren bir konu değil.” diyerek uzaklaştı.

Burcu Çağrı'nın da Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel gibi bir dönem bale yaptığı biliniyor...