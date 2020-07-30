Çağla Şikel'in 'masayı topluyorumdur' videosu

En Son Haber

Çocukları ile tatile çıkan Çağla Şikel'in Instagram hesabından paylaştığı 'masayı topluyorumdur' başlıklı videosu milyon izlendi. Alişan, Çağla Şikel'e 'bunu da yap' diyerek meydan okudu.

Bir süredir çocukları ile tatilde olan Çağla Şikel, Instagram hesabı üzerinden 'masayı topluyorumdur' başlıklı bir video yayınladı.

Paylaşılan videoda, yenilen yemeğin ardından sofrayı topladığı görülen Çağla Şikel, yaptığı işe kendisini eğlendirecek bir hareket katıyor.

KAPIYI AYAĞIYLA AÇTI

Balerinlik zamanlarından kalma becerilerini hala kullanabildiği görülen Çağla Şikel, ellerinin doluluğu sebebiyle kapıyı ayağıyla açarak içeriye giriyor.

Alişan ayağıyla bagajını kapatıp Çağla Şikel'e meydan okudu ViDEO

ALİŞAN'DAN MEYDAN OKUMA GELDİ

Çağla Şikel'in milyon izlenen videosuna, şarkıcı Alişan da Instagram hesabından paylaştığı video ile karşılık verdi.

YENİ ARABASI GÖZDEN KAÇMADI

"Bunu yap da görelim" notuyla Çağla Şikel'e arabasının bagajını kapatırken çektiği videoyla meydan okuyan Alişan'ın, geçirdiği trafik kazasının ardından aldığı yeni araç da gözlerden kaçmadı.

BUSE VAROL HALA DENİYOR

Alişan'ın yayınladığı videoda eşi Buse Varol'un "Bana müsaade et, tek seferde yapacağım" dediği görülürken Alişan, paylaştığı gönderinin açıklama kısmına "Hala deniyor" notunu düşerek Buse Varol'un aynı hareketi yapamadığını belirtti.