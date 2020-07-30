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- Çağla Şikel'in 'masayı topluyorumdur' videosu
Çağla Şikel'in 'masayı topluyorumdur' videosu
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 13:51
Bir süredir çocukları ile tatilde olan Çağla Şikel, Instagram hesabı üzerinden 'masayı topluyorumdur' başlıklı bir video yayınladı.
Paylaşılan videoda, yenilen yemeğin ardından sofrayı topladığı görülen Çağla Şikel, yaptığı işe kendisini eğlendirecek bir hareket katıyor.
KAPIYI AYAĞIYLA AÇTI
Balerinlik zamanlarından kalma becerilerini hala kullanabildiği görülen Çağla Şikel, ellerinin doluluğu sebebiyle kapıyı ayağıyla açarak içeriye giriyor.
Alişan ayağıyla bagajını kapatıp Çağla Şikel'e meydan okudu ViDEO
ALİŞAN'DAN MEYDAN OKUMA GELDİ
Çağla Şikel'in milyon izlenen videosuna, şarkıcı Alişan da Instagram hesabından paylaştığı video ile karşılık verdi.
YENİ ARABASI GÖZDEN KAÇMADI
"Bunu yap da görelim" notuyla Çağla Şikel'e arabasının bagajını kapatırken çektiği videoyla meydan okuyan Alişan'ın, geçirdiği trafik kazasının ardından aldığı yeni araç da gözlerden kaçmadı.
BUSE VAROL HALA DENİYOR
Alişan'ın yayınladığı videoda eşi Buse Varol'un "Bana müsaade et, tek seferde yapacağım" dediği görülürken Alişan, paylaştığı gönderinin açıklama kısmına "Hala deniyor" notunu düşerek Buse Varol'un aynı hareketi yapamadığını belirtti.