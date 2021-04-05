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    Çağla Şimşek'in son hali

    Yıllar önce rol aldığı 'Küçük Gelin' dizisi ile hafızalarda yer edinen 19 yaşındaki Çağla Şimşek'in son hali sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 07:56
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    Çağla Şimşek'in son hali

    2013 yılında yayınlanan 'Küçük Gelin' dizisiyle şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, ekranlara geri döndü. 'Kardeşlerim' dizisinin kadrosuna katılan Şimşek'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem odu.

    KÜÇÜK GELİN BÜYÜDÜ

    Eski halinden eser kalmayan Şimşek'i görenler tanıyamadı. Yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Çağla Şimşek, güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı.

    Üç yaşından beri reklam ve dizi filmlerde rol alan Şimşek'i, merhum yapımcı Osman Yağmurdereli keşfetmişti.

     

    Çağla Şimşek in son hali #1

    Çağla Şimşek in son hali #2

    Çağla Şimşek in son hali #3

    Çağla Şimşek in son hali #4

    Çağla Şimşek in son hali #5

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