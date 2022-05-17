Çağlar Çorumlu rol gereği kadın oldu

Erşan Kuneri'de Çağlar Çorumlu'nun Nazlı Altın Oran rolü olay oldu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix dizisi Erşan Kuneri, sosyal medyayı ikiye böldü.

Hem olumlu hem de olumsuz anlamda eleştiriler alan dizide, en beğenilen oyuncu Çağlar Çorumlu oldu. Ünlü oyuncunun Nazlı Altın Oran rolü ise büyük beğeni topladı.

"En iyi kadın oyuncu Çağlar"

Başarılı oyuncunun bu sahnelerine "En iyi kadın oyuncu ödülünü almalı" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada Çağlar Çorumlu'nun kadın olarak ekrana çıktığı role ilgili yapılan yorumlardan bazıları: