Çağlar Ertuğrul'dan gündem yaratacak açıklama! Düğünde taktığı altınları geri istedi Söylediği her şeyle gündem olmayı başaran oyuncu Çağlar Ertuğrul, yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Ekranların yakışıklı oyuncularından Çağlar Ertuğrul ve Ceyla Odman'ı aynı sahnede buluşturan 'Override' oyununun galası, önceki gün Kadıköy'de gerçekleşti.

"Güzel bir iş oldu"

Oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Çağlar Ertuğrul, "Herkesin oyun sonunda farklı sonuçlara vardığı, insanları düşünmeye ve tahminlerde bulunmaya iten, güzel bir iş oldu." dedi.

"Altınlarımı geri isteyeceğim"

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Arkadaşlarımın düğünlerinde altın takıyorum, iki yıl sonra boşanıyorlar, altınlarımı geri isteyeceğim." sözleriyle dikkat çeken oyuncu, "Haksız mıyım? Bakın altın ne kadar oldu? Ben anlamam, geri istiyorum altınlarımı." diyerek herkesi güldürdü.

"Evlenmek değil boşanmak daha zor"

Stil danışmanı Kayla Manukyan ile uzun süredir aşk yaşayan Çağlar Ertuğrul, "Şaka bir yana hayatı bir şekilde geyiğe vurmak gerekiyor. Boşanmakla ilgili de espri yapabiliyor olmak lazım, bu devirde zaten evlenmek değil boşanmak daha zor." ifadelerini kullandı.