Çağlar Ökten: Seda ile aşkımız provada başladı

Çağlar Ökten, eşi Seda Sayan ile tanışma hikayelerini anlattı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i önceki akşam Bodrum'daki sahne programında yalnız bırakmadı.

‘Dünyadan Uzak’ şarkısını seslendiren Ökten, Seda Sayan'la aşklarının nasıl başladığını anlattı.

"Şarkıyla her şey başladı"

Ökten, “Seda Hanım’la henüz tanışmıyorduk. Bir konserinde vokal yapmam istendi. Prova için gittiğimde bana dedi ki ‘Hadi şarkıyı söyleyelim’. Elim ayağım titredi. Bana ‘Sen çok heyecanlısın, rahat ol benim sahnem çok eğlencelidir’ dedi. Ve işte bu şarkıyla her şey başladı” diye konuştu.