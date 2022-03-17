Çağlar Ökten, Seda Sayan için evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini terk etti

Çağlar Ökten, Seda Sayan için evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini terk etti

Seda Sayan'ın sevgilisi Çağlar Ökten, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ile 8. kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, gündemden düşmüyor.

3 AY ÖNCE AYRILDI

Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve Çağlar Ökten sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

Seda Sayan, Çağlar Ökten'e evlilik sözleşmesi yapmayacak ViDEO



Seda Sayan, 34 yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile mayıs ayının sonuna doğru yurt dışında evleneceklerini itiraf etmiş bu evliliğinde evlilik sözleşmesi yapmayacağını söylemişti:

"ÇAĞLAR ÇOK TEMİZ"

"Temmuzda düşünüyorduk ama öne aldık. Mayısta nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE GEREK YOK"

Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim.

"ERİMİN PEŞİNDEN GİDERİM"

Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış. Kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim."



