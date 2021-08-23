Camdaki Kız'a üç yeni oyuncu

Camdaki Kız'a üç yeni oyuncu

Geçen hafta sete çıkan Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna 3 yeni oyuncu katıldı.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Şevket' rolüyle milyonların tanıdığı bir isim olan ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısı, deneyimli aktör Engin Şenkan, Camdaki Kız dizinde rol alacak.

3 YENİ OYUNCU

Dizinin ilk bölümlerinde sahnesi olmadığı öğrenilen "Hayri" rolünü Cihangir Ceyhan'ın canlandıracağı konuşulan diziye, usta oyuncu Engin Şenkan ile Ozan Buz katıldı.

Geçen hafta sonu Büyükada'da kamera karşısına geçen Ozan Buz, Sedat'ın (Feyyaz Şerifoğlu) arkadaşını canlandırıyor.