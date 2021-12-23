Camdaki Kız'ın 'Selen' ve 'Levent'i merak edilenleri yanıtladı

'Camdaki Kız' dizisinde 'Selen Koroğlu'na hayat veren Selma Ergeç ve 'Levent'i canlandıran Tuğrul Tülek dizi setini anlattı.

Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisinde karı-kocayı oynayan Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek, sosyal medyadan kendilerini gelen soruları yanıtladı.

'Camdaki Kız' gibi ağır konuların işlendiği bir dizide oynamanın psikolojik olarak kendilerini etkilemediğini söyleyen Selma Ergenç ve Tuğrul Tülek, şu ifadeleri kullandı:

"EMPATİ KURUYORSUN"

“Her gün sonuçta haberlerde sosyal medyada da çok fazla çok korkunç hikayeyi görüyoruz ve bir noktadan sonra bunlar bir istatistik gibi üstümüzden geçiyor. Bir empati yorgunluğu oluyor insanda artık değmemeye başlıyor. Çünkü senin de hayatta kalman için bir şekilde kendini koruman lazım. Ama ne zaman sen bir kişinin hikayesini istiyorsun, o zaman tekrar bununla yüzleşiyorsun ve o empatiyi kuruyorsun."

Ergeç, izleyicilerden gelen “Dizide Nalan’ı gördüğün anda saatlerce süzdüğün sahneyi ve o görümce bakışını nasıl bu kadar iyi oynadın?" sorusuna; “Görümcelik bizim işimiz” şeklinde cevap verdi.

Röportajda daha önce 'Muhteşem Yüzyıl', 'Vatanım Sensin', 'Asi', 'Yarım Elma' gibi dizlerde oynayan Selma Ergeç, proje seçimi yaparken daha önce dahil oldukları bir işe benzememesinin kriterleri olduğunu söyledi.