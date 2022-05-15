Cami önünde konser veren Hadise, Domates Güzeli seçildi

23. Tarım ve Seracılık Festivali’ne katılarak birbirinden eğlenceli şarkılarını seslendiren Hadise’nin cami manzaralı konseri, tepki çekti.

Çiçeği burnunda gelin Hadise, nikahını kıydı, hızını kesmedi.

Art arda sahne alan şarkıcı, son olarak Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 23. Tarım ve Seracılık Festivali’ne katıldı.

İHA’nın haberine göre burada toplananlara eğlenceli zamanlar geçirten Hadise, bir de yılın “Domates Kraliçesi” seçildi.

Cami önünde konser

Ancak Kumluca Karatepe Stadı’nda gerçekleştirildiği belirtilen konserin manzarası bir cami olunca, tepki çekti.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konser için seçilen alan, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Hadise, cami önünde konser verdi VİDEO

“Gelecek siz gençlerin elinde”

Öte yandan konserde sevenlerine seslenen Hadise’nin öğütleri de oldu.

Şarkıcı, “Gelecek siz gençlerin elinde. Sizler ne istiyorsanız hayatınızda o gerçek olsun. İyi ki bu akşam buradayım.” dedi.

2 yıldır yapılamıyordu

Bu arada Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde her yıl düzenlenen halk konserleri, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu.