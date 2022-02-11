Camilla: Kraliçe olacağım için onurluyum

Cornwall Düşesi, Kraliçe Elizabeth'in kendisiyle ilgili kararını değerlendirdi.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles ve eşi Camilla ile ilgili geçtiğimiz günlerde Kraliçe 2'nci Elizabeth, sürpriz bir açıklama yaptı.

Kraliçe Elizabeth, oğlu Charles kral olduğunda Camilla'nın kraliçe olacağını duyurdu.

GELECEKTE ÜSTLENECEĞİ KRALİÇE ROLÜ SORULDU

Başkent Londra'da kâr amacı gütmeyen bir kuruluşu ziyaret eden Cornwall Düşesi'ne, temasları sırasında gelecekte üstleneceği görev soruldu.

Alacağı unvanla ilgili nasıl hissettiğine ilişkin soruya 74 yaşındaki Camilla, "Çok onurluyum." yanıtını verdi.

"NEGATİF ÇIKTIĞI İÇİN ŞANSLIYIM"

Öte yandan Camilla'nın eşi 73 yaşındaki Prens Charles, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Camilla, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıkması nedeniyle "şanslı" olduğunu kaydetti.

KRALİÇE ELIZABETH'İN AÇIKLAMASI

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten İngiliz Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etmişti.