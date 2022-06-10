Can Aslantuğ'un sevgilisi Arzum Onan'a benzetildi

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğulları Can sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.

Ünlü çiftin oğulları Can Aslantuğ sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tatile çıkıp paylaşım yapınca gündem oldu.

Can Aslantuğ, daha önce sevgilisiyle pozları paylaşınca takipçilerden "Vallahi Arzum Onan sandım", "Annesinin aynısın bulmuş", "Gülüşleri çok benziyor" şeklinde yorumlar almıştı.

"Aynı annen"

Can Aslantuğ ve Lal Gümüşçüoğlu'nun aşk dolu tatil pozlarına yine benzer yorumlar geldi. Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ'un paylaşımının altına "Annenin gençliği gibi", "Annene benziyor" yorumları yapıldı.