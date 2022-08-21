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- Can Bonomo, eşi Örkü Karayel'in doğum gününü kutladı
Can Bonomo, eşi Örkü Karayel'in doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya hesabından eşinin doğum günüyle ilgili romantik bir paylaşım yaparak "İmparatoriçenin doğum günü" notunu düştü.
- 21.08.2022 - 15:08
- Güncelleme : 21.08.2022 - 15:11
2018'de evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında oğulları Roman'ı kucağına almıştı.
İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan ünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Romantik paylaşım
Ailesiyle sık sık paylaşım yapan Can Bonomo, eşi Öykü Karayel'in doğum gününde romantik bir paylaşımda bulundu.
"İmparatoriçenin doğum günü"
Birlikte olan fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, "İmparatoriçenin doğum günü" notunu ekledi.
Fotoğraf kısa sürede büyük beğeni topladı.