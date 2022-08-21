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Can Bonomo, eşi Örkü Karayel'in doğum gününü kutladı

Can Bonomo, eşi Örkü Karayel'in doğum gününü kutladı

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, sosyal medya hesabından eşinin doğum günüyle ilgili romantik bir paylaşım yaparak "İmparatoriçenin doğum günü" notunu düştü.