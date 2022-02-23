Oyuncu Öykü Karayel, şarkıcı eşi Can Bonomo’nun kendi saçlarını ördüğü anı sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin paylaşımı büyük beğeni topladı.

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirdi.

Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran ikili, oğulları Roman'ı 10 ay önce kucaklarına aldı.

Sosyal medyayı sık sık olmasa da aktif şekilde kullanan çiftten, gülümseten bir paylaşım geldi.

SAÇLARINI ÖRDÜ

Öykü Karayel, eşinin kendi saçlarını ördüğü anı takipçilerinin beğenisine sundu.

Can Bonomo’nun şarkılarında olduğu kadar saç konusunda da oldukça başarılı olduğu gözlendi.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Can Bonomo, eşi Öykü Karayel’in saçlarını ördü ViDEO