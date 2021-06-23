Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğlu Roman denizle tanıştı

Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

Dört yıl önce nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Ege koylarında tatil yapan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

"DENİZLE TANIŞTI"

Roman'ın yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Bonomo, oğlunu denizle tanıştırdı. Ünlü şarkıcı, eşinin de yer aldığı bu fotoğrafa, "Denizle tanıştı benim güzel oğlum." notunu düştü.

"AYNI BEN"

34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi." ifadelerini kullandı.