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Can Bonomo, oğlu Roman'ı paylaştı
Oğlu Roman'ın yüzünü göstermeyen Can Bonomo'dan, ilk kez baba-oğul pozu geldi.
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 10:43
- Güncelleme : 14.06.2021 - 10:49
Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.
Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.
"GÜÇLÜ SİNCAP"
Ünlü şarkıcı, o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.