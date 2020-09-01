Can Bonomo'dan Bartu Küçükçağlayan açıklaması

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, eşi Öykü Karayel'in eski sevgilisi eski sevgilisi Bartu Çağlayan hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Öykü Karayel, geçtiğimiz günlerde şarkıcı eşi Can Bonomo ve kendi gibi oyuncu eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan tatile çıkmıştı.

ESKİ SEVGİLİLER VE YENİ EŞLER BULUŞTU

Eski sevgililerin ve eşleriyle birlikte tatil yapması magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olmuştu.

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Can Bonomo, olay yaratan tatille ilgili açıklama yaptı.

"BARTU BENİM YAKIN ARKADAŞIM"

Ünlü şarkıcı muhabirlerin tatili sorması üzerine “Evet birlikte tatile çıktık. Bir şey söyleme gerek yok." dedi.

"2020 YILINDAYIZ"

2020 yılındayız diye tepki gösteren Can Bonomo sözlerine "Bartu benim çok yakın bir arkadaşım. Çok samimiyiz. Öykü ise canım, eşim benim. Bu hayattaki en sevdiğim insan.” diye devam etti.

Öykü Karayel ve Bartu Küçükçağlayan'ın 7 yıl önce bir birlikteliği olmuştu.