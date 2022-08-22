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Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e: İmparatoriçe

Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e: İmparatoriçe

Can Bonomo, sosyal medya hesabından eşi Öykü Karayel'in doğum günüyle ilgili romantik bir paylaşım yaptı.