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- Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e: İmparatoriçe
Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e: İmparatoriçe
Can Bonomo, sosyal medya hesabından eşi Öykü Karayel'in doğum günüyle ilgili romantik bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 22.08.2022 - 07:09
- Güncelleme : 22.08.2022 - 07:27
5 yıl önce evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, mutlu eclilikleriyle dikkat çekiyor.
Çift, geçtiğimiz yıl nisan ayında oğulları Roman'ı kucaklarına alanünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Ailesiyle sık sık paylaşım yapan Can Bonomo, eşi Öykü Karayel'in doğum gününde romantik bir paylaşımda bulundu.
"İmparatoriçe"
Birlikte olan fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı, "İmparatoriçenin doğum günü" notunu ekledi.