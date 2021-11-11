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    Can Bonomo'nun oğlu Roman babasının kopyası

    Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel'in oğulları Roman, babası Can Bonomo'ya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 07:32
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    Can Bonomo'nun oğlu Roman babasının kopyası

    Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, birkaç ay önce de ilk bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı.

    AYNI BABASI

    Sosyal medya hesabından oğlu ile paylaşımlar yapan Can Bonomo, son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yatakta ailece poz veren Bonomo ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Roman bebek, babasına benzerliğiyle çok konuşuldu.

    Aynı pozu anne Öykü Karayel de hesabından yayınladı. fotoğraf çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Can Bonomo nun oğlu Roman babasının kopyası #1Can Bonomo nun oğlu Roman babasının kopyası #2

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